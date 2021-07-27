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Россиянка Миназова не смогла выйти в финал турнира по гребному слалому на Олимпиаде в Токио

09:20
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Россиянка Алсу Миназова не смогла попасть в финал турнира по гребному слалому на Олимпиаде в Токио.

В полуфинале Миназова показала 17-й результат. В финал выходят 10 лучших спортсменок. Лучший результат — у австралийки Джессики Фокс.

Финал соревнований по гребному слалому пройдет сегодня, 27 июля. Начало — в 10.15 (мск).

Гребной слалом

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Байдарка-одиночка

Полуфинал

1. Джессика Фокс (Австралия) — 105,85

2. Элишка Минталова (Словакия) — 107,18

3. Рикарда Функ (Германия) — 107,96

17. Алсу Миназова (Россия) — 120,66

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Иван Торопцев все материалы автора

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