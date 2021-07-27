Россиянка Миназова не смогла выйти в финал турнира по гребному слалому на Олимпиаде в Токио
09:20
Россиянка Алсу Миназова не смогла попасть в финал турнира по гребному слалому на Олимпиаде в Токио.
В полуфинале Миназова показала 17-й результат. В финал выходят 10 лучших спортсменок. Лучший результат — у австралийки Джессики Фокс.
Финал соревнований по гребному слалому пройдет сегодня, 27 июля. Начало — в 10.15 (мск).
Гребной слалом
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Байдарка-одиночка
Полуфинал
1. Джессика Фокс (Австралия) — 105,85
2. Элишка Минталова (Словакия) — 107,18
3. Рикарда Функ (Германия) — 107,96
17. Алсу Миназова (Россия) — 120,66
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