Словенец Беньямин Савшек выиграл золото в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио
10:27
Словенец Беньямин Савшек выиграл золотую медаль в гребном слаломе на каноэ на Олимпиаде в Токио. Он показал результат — 98,25.
Серебряным призером стал Лукаш Рохан из Чехии (101,96). Бронза у немца Зидериса Тазиадиса (103,70).
Российские спростсмены участие в финале не принимали.
Гребной слалом
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Каноэ-одиночка
Финал
1. Беньямин Савшек (Словения) — 98,25
2. Лукаш Рохан (Чехия) — 101,96
3. Зидерис Тазиадис (Германия) — 103,70
4. Адам Берджесс (Великобритания) — 103,86
5. Мартен Тома (Франция) — 104,98
6. Матей Бенюш (Словакия) — 105,60
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