Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Гребля на байдарках и каноэ
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Гребля на байдарках и каноэ

Словенец Беньямин Савшек выиграл золото в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио

10:27
Теги:

Словенец Беньямин Савшек выиграл золотую медаль в гребном слаломе на каноэ на Олимпиаде в Токио. Он показал результат — 98,25.

Серебряным призером стал Лукаш Рохан из Чехии (101,96). Бронза у немца Зидериса Тазиадиса (103,70).

Российские спростсмены участие в финале не принимали.

Гребной слалом

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Каноэ-одиночка

Финал

1. Беньямин Савшек (Словения) — 98,25

2. Лукаш Рохан (Чехия) — 101,96

3. Зидерис Тазиадис (Германия) — 103,70

4. Адам Берджесс (Великобритания) — 103,86

5. Мартен Тома (Франция) — 104,98

6. Матей Бенюш (Словакия) — 105,60

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Великая Чусовитина завершила карьеру. 46-летнюю гимнастку лишили звания знаменосца и не пустили в финал
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
Водное поло, Россия — Венгрия на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию матча женского турнира
Волейбол Россия — США на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию матча мужского турнира Игр
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд