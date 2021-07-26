Словенец Беньямин Савшек выиграл золото в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио

Словенец Беньямин Савшек выиграл золотую медаль в гребном слаломе на каноэ на Олимпиаде в Токио. Он показал результат — 98,25.

Серебряным призером стал Лукаш Рохан из Чехии (101,96). Бронза у немца Зидериса Тазиадиса (103,70).

Российские спростсмены участие в финале не принимали.

Гребной слалом

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Каноэ-одиночка

Финал

1. Беньямин Савшек (Словения) — 98,25

2. Лукаш Рохан (Чехия) — 101,96

3. Зидерис Тазиадис (Германия) — 103,70

4. Адам Берджесс (Великобритания) — 103,86

5. Мартен Тома (Франция) — 104,98

6. Матей Бенюш (Словакия) — 105,60