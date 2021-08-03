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Новозеландка Кэррингтон завоевала золото в гребном слаломе на каноэ на Олимпиаде

06:41
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Лиза Кэррингтон из Новой Зеландии завоевала золотую медаль в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио.

В женском спринте на каноэ Кэррингтон показала результат 38,120 секунды, что является лучшим временем Олимпиады.

Второе место заняла испанка Тереза Портела, третьей стала Эмма Аастранд Йоргенсен.

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Иван Торопцев все материалы автора

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