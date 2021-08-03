Новозеландка Кэррингтон завоевала золото в гребном слаломе на каноэ на Олимпиаде
06:41
Лиза Кэррингтон из Новой Зеландии завоевала золотую медаль в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио.
В женском спринте на каноэ Кэррингтон показала результат 38,120 секунды, что является лучшим временем Олимпиады.
Второе место заняла испанка Тереза Портела, третьей стала Эмма Аастранд Йоргенсен.
Читайте также
Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю