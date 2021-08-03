Сборная Кубы завоевала третье золото на Олимпиаде в Токио
07:00
Сборная Кубы завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио.
Кубинские гребцы одержали победу в финальном заплыве в мужской двойке на каноэ. Эта медаль стала для Кубы 9-й по счету на Играх в Японии.
Второе место заняла сборная Китая, на третьей строчке — сборная Германии.
Читайте также
Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю