Сборная Кубы завоевала третье золото на Олимпиаде в Токио

Сборная Кубы завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Кубинские гребцы одержали победу в финальном заплыве в мужской двойке на каноэ. Эта медаль стала для Кубы 9-й по счету на Играх в Японии.

Второе место заняла сборная Китая, на третьей строчке — сборная Германии.