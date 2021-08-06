«Вся разница в том, что они русские». Тренер норвежских гандболисток о поражении в полуфинале Олимпиады

Главный тренер женской сборной Норвегии Торир Хергейрссон после поражения от России (26:27) в 1/2 финала турнира на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) высказался о сопернике.

«Две очень сильные команды, что русские, что норвежцы. Мы должны собраться и взять бронзовую медаль», — сказал Хергейрссон.

8 августа россиянки сыграют с Францией в финале турнира, начало — в 09.00 (мск). В 05.00 Норвегия встретится с шведками в матче за 3-е место.

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.