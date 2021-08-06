Поздняков считает, что сборная России по гандболу отлично сыграла в полуфинале Олимпиады
18:39
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился впечатлениями от выхода сборной России по гандболу в финал Олимпиады.
В полуфинале турнира россиянки обыграли команду Норвегии со счетом 27:26.
«Главное — прибавляют от игры к игре. Надеемся, что в финале выдадут свою самую фееричную игру — надо будет отдать все силы. Но сегодня сыграли грамотно, очень надежно в обороне, отлично сыграл вратарь. Когда вратарь силен, это внушает уверенность во всю команду», — приводит слова Позднякова ТАСС.
В финале россиянки сыграют с командой Франции. Встреча состоится 8 августа.
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