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Воронин заявил, что тренеры российских гандболисток адекватно воспринимают критику

13:32
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Генеральный директор федерации гандбола России Лев Воронин заявил, что тренерский штаб женской сборной нормально воспринял критику президента Федерации гандбола Сергея Шишкарева.

«У нас тренерский штаб — не детский сад, никто ни на кого не обиделся. К критике надо прислушиваться и обсуждать. Надо делать выводы из ошибок, которые были в процессе игры. Я уверен, что тренерский штаб принял во внимание критику, надеемся, в следующей игре таких ошибок не будет», — цитирует Воронина ТАСС.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после победы над Испанией (34:31) в матче группы B Олимпийских игр в Токио раскритиковал тренерский штаб за эту игру.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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