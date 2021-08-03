Воронин заявил, что тренеры российских гандболисток адекватно воспринимают критику

Генеральный директор федерации гандбола России Лев Воронин заявил, что тренерский штаб женской сборной нормально воспринял критику президента Федерации гандбола Сергея Шишкарева.

«У нас тренерский штаб — не детский сад, никто ни на кого не обиделся. К критике надо прислушиваться и обсуждать. Надо делать выводы из ошибок, которые были в процессе игры. Я уверен, что тренерский штаб принял во внимание критику, надеемся, в следующей игре таких ошибок не будет», — цитирует Воронина ТАСС.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после победы над Испанией (34:31) в матче группы B Олимпийских игр в Токио раскритиковал тренерский штаб за эту игру.