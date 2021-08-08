Российские гандболистки проиграли Франции в матче за золотые медали Олимпиады
10:27
Женская сборная России по гандболу уступила Франции в финальном матче Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Матч завершился со счетом 30:25 в пользу француженок.
Ранее в матче за бронзовые медали Норвегия победила Швецию со счетом 36:19.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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