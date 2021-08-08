Российские гандболистки проиграли Франции в матче за золотые медали Олимпиады

Женская сборная России по гандболу уступила Франции в финальном матче Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Матч завершился со счетом 30:25 в пользу француженок.

Ранее в матче за бронзовые медали Норвегия победила Швецию со счетом 36:19.