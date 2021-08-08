Олимпиада
Токио-2020
Гандбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Гандбол

Российские гандболистки проиграли Франции в матче за золотые медали Олимпиады

10:27
Теги:

Женская сборная России по гандболу уступила Франции в финальном матче Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Матч завершился со счетом 30:25 в пользу француженок.

Ранее в матче за бронзовые медали Норвегия победила Швецию со счетом 36:19.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Девочки выступили достойно, зная, что идут на расстрел». Винер-Усманова вновь уничтожает судейство в Токио-2020
Олимпиада-2020: США и Китай — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Церемония закрытия Олимпиады в Токио: время начала и где смотреть прямую трансляцию
Израильтянка Ашрам уронила ленту во время выступления в финале Олимпиады
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события