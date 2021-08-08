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Российские гандболистки уступают Франции после первой половины финала Олимпиады

09:34
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Женская сборная России по гандболу после первой половины финального матча Олимпиады-2020 уступает Франции со счетом 13:15.

Пять мячей в составе российской команды забросила Полина Ведехина, 4 — в активе Дарьи Дмитриевой. Самая результативная у Франции — Полетт Фоппа (5 мячей).

Ранее в матче за бронзовые медали Норвегия победила Швецию со счетом 36:19.

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