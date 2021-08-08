Российские гандболистки уступают Франции после первой половины финала Олимпиады
09:34
Женская сборная России по гандболу после первой половины финального матча Олимпиады-2020 уступает Франции со счетом 13:15.
Пять мячей в составе российской команды забросила Полина Ведехина, 4 — в активе Дарьи Дмитриевой. Самая результативная у Франции — Полетт Фоппа (5 мячей).
Ранее в матче за бронзовые медали Норвегия победила Швецию со счетом 36:19.
Читайте также
2
Зачет
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю