Российские гандболистки уступают Франции после первой половины финала Олимпиады

Женская сборная России по гандболу после первой половины финального матча Олимпиады-2020 уступает Франции со счетом 13:15.

Пять мячей в составе российской команды забросила Полина Ведехина, 4 — в активе Дарьи Дмитриевой. Самая результативная у Франции — Полетт Фоппа (5 мячей).

Ранее в матче за бронзовые медали Норвегия победила Швецию со счетом 36:19.