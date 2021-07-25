Олимпиада
Токио-2020
Гандбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Гандбол

Российская гандболистка — о ничьей с Бразилией: «Трефилов обязательно скажет нам все, что о нас думает»

07:08
Теги:

Сегодня, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио стартовал женский гандбольный турнир. Россия в первом матче сыграла вничью с Бразилией (24:24). Самой результативной в составе нашей команды стала Екатерина Ильина — у нее шесть мячей. Но исходом она, как и вся сборная, недовольна.

— Очень жаль, что не выиграли, — выдохнула Екатерина. — Мы все расстроены. Но не время опускать руки. Нужно все проанализировать и сделать выводы. Все эмоции — потом. Сегодня мы не реализовали много своих моментов: не забивали пенальти и выходы один на один. Плюс проваливались в защите. Не имеем право так делать.

— Нет опасений, что вечером по видеосвязи предстоит тяжелый разговор с Евгением Трефиловым?

— Мы в любом случае будем ждать его комментарием. Он обязательно скажет все, что о нас думает (смеется). Но это нормально.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Иванов все материалы автора

Читайте также

Россиянки провалились в стартовом матче. Шокирующий разгром от итальянок
Как умер глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков
В ВОЗ предсказали исчезновение трех видов рака в ближайшие годы
Скончался министр цифрового развития Амурской области Курдюков
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события