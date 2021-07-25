Сегодня, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио стартовал женский гандбольный турнир. Россия в первом матче сыграла вничью с Бразилией (24:24). Самой результативной в составе нашей команды стала Екатерина Ильина — у нее шесть мячей. Но исходом она, как и вся сборная, недовольна.

— Очень жаль, что не выиграли, — выдохнула Екатерина. — Мы все расстроены. Но не время опускать руки. Нужно все проанализировать и сделать выводы. Все эмоции — потом. Сегодня мы не реализовали много своих моментов: не забивали пенальти и выходы один на один. Плюс проваливались в защите. Не имеем право так делать.

— Нет опасений, что вечером по видеосвязи предстоит тяжелый разговор с Евгением Трефиловым?

— Мы в любом случае будем ждать его комментарием. Он обязательно скажет все, что о нас думает (смеется). Но это нормально.