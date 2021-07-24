Владислав Радимов: «Вяхирева сказала, что я бы выкинул картонные кровати из номера в Токио»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о своих предпочтениях Олимпийских играх в Токио.

«Я точно буду смотреть женский гандбол. Хотя нас ожидают довольно ранние матчи по московскому времени, но я буду ставить будильник, и намерен не пропускать игры, как это делал во время Игр в Рио. Моя подруга гандболистка Анна Вяхирева недавно мне рассказывала про их картонные кровати в Токио и сказала, что я бы такую точно выкинул. Но это мы так смеемся. Для них самое важное — защитить титул», — сказал Радимов.

Женская сборная России по гандболу на Олимпийских играх в Токио на стадии группового раунда сыграет со сборными Франции, Венгрии, Швеции, Испании и Бразилии. Первый матч россиянки проведут 25 июля с командой Бразилии. (Евгений Черепанов)

«Те, кто мог уехать из РПЛ, уже играют в зарубежных клубах». Радимов — о старте РПЛ, Евро и Олимпиаде

