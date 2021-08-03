Российский боец — первый за два дня чемпион Игр-2020 в составе сборной ОКР.

После своего триумфа в Токио новый олимпийский чемпион ответил на вопросы журналистов.

— Ты счастлив?

— Я абсолютно счастлив. Я приехал сюда, чтобы забрать свою олимпийскую медаль. Эмоции нет никаких, если честно. Я всегда думаю, что будут какие-то сумасшедшие переживания после выступлений, но пока ничего не ощущаю. Я всегда вхожу в турнир чуть-чуть сложновато, соперники непредсказуемые. Но благодаря своей команде вышел на пик формы. В итоге мы доказали, что самые сильные. Спасибо команде! Как только медаль Олимпиады-2020 появилась в интернете, я сразу же поставил себе ее на заставку телефона. Просыпался и каждое утро на нее смотрел. Я из-за этого с 2018 года не меняю телефон. Думаю, теперь уже поменяю на парижскую медаль 2024 года.

Выхожу на бой и получаю удовольствие

— Повлиял ли на тебя перенос Олимпиады?

— Для меня не сыграло никакой роли, что Олимпиаду перенесли на один год. В 2020-м я побеждал всех соперников, которые выступали и тут. Очень хочу отобраться на чемпионат мира. Я получаю удовольствие от борьбы. У меня нет каких-то целей. Для меня лично подготовка — это самое сложное. Очень легко выйти на бой и отбороться. Я выхожу и получаю удовольствие, вот и все.

— Какой нелюбимый элемент в тренировке?

— Нелюбимого элемента нет, просто тренироваться я люблю, но когда ты в этом процессе каждый день, три раза в день тренируешься, то устаешь. Надо вовремя ложиться, есть, вставать. С друзьями не пойдешь гулять. В этом плане чуть сложновато. А так после соревнований получаешь удовольствие от того, что подошел к ним в хорошей форме. В подготовке тяжело, а вот в борьбе нормально.

— Перед боем виделись со своим другом Абдулрашидом Садулаевым (лидером сборной России по вольной борьбе. — Прим. «СЭ»)?

— Нет, не виделись. У него другая подготовка, они попозже приехали. Мы пораньше прибыли. У каждой команды свой план, поэтому мы виделись, общались, прикалывались, но на ковре вместе не были.

— Что-то интересное он тебе сказал?

— Он мне сказал: «Мы с тобой приедем с золотыми медалями». Сейчас я получил золотую медаль, будем надеяться, что наши братья выступят достойно.

Думал, что у нас будет пять золотых наград

— Кубинец Михайн Лопес здесь стал четырехкратным чемпионом. Ты чувствуешь в себе силы еще на три олимпийских турнира вперед?

— Загадывать не хочу пока. Надо еще достойно пройти этот цикл. У меня только начинается подготовка к другим Олимпийским играм. Моя первая задача сейчас — восстановиться и готовиться к чемпионату мира, а там уже видно будет.

— Какой встречи ты ждешь на родине?

— Я пока что ничего не могу говорить. Нас после каждых соревнований хорошо встречают. Все близкие, друзья, знакомые и просто люди приезжают встречать, радуются.

— В Instagram читаешь поздравления?

— Нет, я не люблю в там сидеть. Это меня отвлекает. Но сейчас я зайду в телефон, посмотрю, я думаю, очень много сообщений и поздравлений. Всем постараюсь ответить.

— С тобой рядом всегда твой родной брат. Он сюда не приехал из-за ковидных ограничений. Я переживал, что его рядом с тобой не будет.

— Рядом не было, это ощущалось. Мы с ним всегда на связи. До финальной встречи разговаривали с ним. Мои тренеры для меня все делают, так же как и семья. Мы всегда вместе были.

— Есть такое чувство, что выручил сборную России? Если бы не твое золото, то золотых медалей не было бы вообще.

— Нет такого. Я думал, когда сюда приехали, что у нас будет пять золотых. Каждый наш участник должен был забрать отсюда медаль. У меня получилось. Я не знаю почему. Мы соберемся командой, с тренерами поговорим, сделаем работу над ошибками.