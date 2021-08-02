Соперник российского борца Евлоева по финалу Олимпиады Алексанян получил травму

Армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян заявил, что получил травму в полуфинальном поединке.

«Да, я получил травму ноги», — приводит слова Алексаняна ТАСС.

Армянин должен встретиться с российским борцом Мусой Евлоевым в финале турнира в весовой категории до 97 кг на Олимпиаде в Токио. Поединок запланирован на 3 августа.