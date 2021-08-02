Мамиашвили о выступлении Чехиркина в Токио: «Он меня очень подвел, и не только меня»

Президент Федерации спортивной борьбы России, победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили оценил выступление Александра Чехиркина на Играх в Токио. Россиянин потерпел поражение в четвертьфинале соревнований.

— К сожалению, лишился шансов на медаль Александр Чехиркин...

— Ему сейчас итак несладко. Он меня очень подвел, и не только меня — себя, и многих других. Не хочу комментировать, — цитирует Мамиашвили сайт ФСБР.

Российский борец уступил Карапету Чаляну из Армении со счетом 1:2. 35-летний Чехиркин является чемпионом мира 2018 года.