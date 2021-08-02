Мамиашвили о выступлении Чехиркина в Токио: «Он меня очень подвел, и не только меня»
Президент Федерации спортивной борьбы России, победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили оценил выступление Александра Чехиркина на Играх в Токио. Россиянин потерпел поражение в четвертьфинале соревнований.
— К сожалению, лишился шансов на медаль Александр Чехиркин...
— Ему сейчас итак несладко. Он меня очень подвел, и не только меня — себя, и многих других. Не хочу комментировать, — цитирует Мамиашвили сайт ФСБР.
Российский борец уступил Карапету Чаляну из Армении со счетом 1:2. 35-летний Чехиркин является чемпионом мира 2018 года.
Дополнительная информация:
http://wrestrus.ru/news/Novosti_turnirov/olimpijskij_turnir_po_sportivnoj_bor_be_202one/mihail_mamiashvili_dlja_togo_chtobi_borot_sja_v_finale_olimpiadi_nuzhno_bit_gotovim_umeret_na_kovre
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю