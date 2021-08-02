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Мамиашвили — о победе Лопеса: «У них можно и на инвалидной коляске выигрывать»

16:40
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Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили прокомментировал победу Михайна Лопеса в финале на Олимпиаде в Токио. Благодаря этой золотой медали кубинец стал четырехкратным олимпийским чемпионом и по этому показателю превзошел Александра Карелина.

«Не могу и не хочу сравнивать Лопеса с Карелиным. Карелин оставил свой выдающийся след, сегодня пришло время Лопеса, он выиграл четвертую медаль, может быть, еще и пятую сможет. Не хочу никого обидеть, но с той сопротивляемостью состава, которая сейчас есть в тяжелом весе, у них можно и на инвалидной коляске выигрывать, — сказал Мамиашвили корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Также Мамиашвили прокомментировал высказывание Михайна Лопеса о том, что он более великий борец, чем Карелин и «номер один в мире».

«Наверное, Лопес имеет право говорить, что он «номер один»: четыре золотые медали. Но еще надо было подобрать чемпионатов мира, как у Александра, но это неважно. Могу пожелать ему только успехов и здоровья. Но Карелин — это Карелин, Лопес — это Лопес... Каждый для себя знает, какой вклад он сделал», — добавил он.

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