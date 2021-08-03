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Армянский борец отказался надевать серебряную медаль из-за недовольства судейством в поединке с Евлоевым

18:10
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Армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян не стал надевать серебряную медаль Олимпиады в Токио.

Как сообщает ТАСС, Алексанян остался недоволен судейством в финальной схватке в весовой категории до 97 кг против россиянина Мусы Евлоева. Армянский борец потерпел поражение со счетом 1:5. После поединка он заявил, что «для того чтобы выигрывать, нужно быть из России».

29-летний Алексанян является чемпионом Игр-2016 в Рио и бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12050233

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