Бразилия обыграла команду потенциального тренера сборной России, Понсе и Гайч не помогли Аргентине, мексиканцы унизили Францию

Главные события 1-го тура олимпийского футбольного турнира.

Хет-трик за полчаса

Группа D

Бразилия — Германия — 4:2 (Ришарлисон, 7, 22, 30. Паулинью, 90+5 — Амири, 57. Аке, 83).

Кот-д'Ивуар — Саудовская Аравия — 2:1 (АльхАмри, 39, в свои ворота. Кессье, 66 — Аль-Давсари, 44).

Олимпийский турнир недооценивают, хотя за последние три десятка лет он подарил несколько восхитительных финалов. В том числе с сенсационными исходами вроде сумасшедшей по эмоциям победы Нигерии над Аргентиной (3:2) в 1996-м или счастливой для Камеруна серии пенальти после ничьей с Испанией (2:2) в 2000-м. Снижение возраста участников после сеульского триумфа сборной СССР, конечно, сказалось, но и компактность турнира с шестнадцатью участниками делает его интригующим.

Здесь нет захлестнувшей мировые и европейские чемпионаты гигантомании, поэтому уже на старте могут сойтись Бразилия и Германия, которые пять лет назад бились за олимпийское золото на «Маракане», увидевшей решающий удар Неймара в серии послематчевых пенальти. Однако тогда немцы привезли на турнир всех, кого хотели, а сейчас многие клубы отказались отпускать футболистов в Японию. Поэтому если кто-то смотрел на игру Германии через призму возможного назначения на пост главного тренера сборной России Штефана Кунца, составить полное мнение ему было непросто.

Вирц, Нмеча, Баку — никого из звезд команды, которая в начале июня выиграла молодежный чемпионат Европы, в Японии нет. И пусть семь триумфаторов континентального первенства попали в заявку, Кунц высказал претензии в адрес больших клубов по поводу отсутствия должной поддержки. «Думаю, игроки поняли, что командный дух важнее индивидуальных качеств», — подчеркнул мечтающий о медалях специалист, которому отчасти пришлось начинать Олимпиаду игрой с листа.

Как показал второй тайм, даже оставшись в меньшинстве после удаления Арнольда, Германия будет биться до конца, и потенциал у нее, безусловно, есть. Как и характер, что является одной из фишек умеющего сплачивать коллектив Кунца. Но против Бразилии с ее неувядающим 38-летним капитаном Дани Алвесом немцы были обречены. У «Селесао» невероятный по меркам турнира подбор игроков, с которым могут конкурировать разве что испанцы. А главная звезда, бесспорно, Ришарлисон. Нападающий «Эвертона» словно хочет взять личный реванш за проигранный финал Кубка Америки и заодно доказать, что он достоин сакрального для страны десятого номера на спине.

За полчаса Ришарлисон оформил четвертый в истории Бразилии олимпийский хет-трик после Жерсона Канотиньи (1960), Ромарио (1988) и Бебето (1996). То, что счет не вырос до разгромного, — исключительно вопрос реализации моментов подопечными Андре Жардине. Хотя отметить надо и героизм немецкого голкипера Мюллера, который парировал пенальти в исполнении Матеуса Куньи.

Возрождение же интриги в концовке — не только заслуга Германии, но и следствие вальяжности действующего чемпиона, у которого на 65-й минуте потенциального новичка «Зенита» Клаудинью заменил нынешний игрок сине-бело-голубых Малком. Чем-то выдающимся он не запомнился, зато Бразилия, когда потребовалось, переключила скорости и добила соперника классным голом играющего в бундеслиге за «Байер» Паулинью.

Пока создается стойкое впечатление, что проиграть на Олимпиаде южноамериканцы могут, только не приехав на матч. Германия же обязана прибавить как минимум за счет повышения сыгранности. Если, конечно, не вмешаются травмы вроде той, что получил один из самых ярких немецких игроков Амири.

Австралия впереди Испании и Аргентины

Группа С

Египет — Испания — 0:0

У испанцев один из самых ярких составов на турнире. Достаточно сказать, что игру с египтянами начали шесть участников Евро-2020 во главе с голкипером Унаи Симоном и вундеркиндом Педри, которого «Барселона» безуспешно пыталась освободить от олимпийской повинности. И понять каталонцев можно, ведь сезон для многих футболистов «Красной фурии» получается бесконечным. Отчасти этим можно объяснить травмы, которые еще в первом тайме получили Оскар Мингеса и Дани Себальос.

Игра же в целом получилась не самой зрелищной. Это был тот самый случай, когда владение мячом в исполнении Испании получилось стерильным. Возможно, один из фаворитов просто вкатывается в турнир, как и главная команда на европейском первенстве. В этом ли дело, или в банальной измотанности ведущих исполнителей, станет понятно по следующим играм. Судя по раскладам в группе, в ней очень легко умереть уже ко второму туру.

Аргентина — Австралия — 0:2 (Уэлс, 14. Тилио, 80)

Если испанцы владели ощутимым преимуществом и мало что позволяли сопернику, то аргентинцы были далеки от идеала в обороне. Например, за первый тайм они пропустили две однотипные атаки через левый фланг. Первая закончилась голом, а в завершении второй удар по пустым воротам пришелся в штангу. У бело-голубого нападения, где на острие действовал представляющий ЦСКА Гайч, таких шансов не было. К тому же в добавленное к первому тайму время две желтые карточки ухитрился получить Ортега.

Попытка южноамериканцев усилить давление, сразу после перерыва выпустив на поле спартаковца Понсе, кардинально ничего не поменяла. Да, неплохие атаки Аргентине удавались, но у собственных ворот периодически полыхал пожар. По-хорошему сенсационно возглавившая таблицу Австралия могла выиграть с крупным счетом, однако, упустив пару верных шансов, она забила в далеко не очевидной ситуации, когда с дальней дистанции классно пробил 19-летний Тилио. Героем же встречи стал записавший на свой счет две результативные передачи 30-летний Дюк.

Унылая Франция и задорная Мексика

Группа А

Мексика — Франция — 4:1 (Вега, 47. Кордова, 54. Антуна, 80. Агирре, 90 — Жиньяк, 69, с пенальти).

Япония — ЮАР — 1:0 (Кубо, 71).

С одной стороны, Франция привезла на турнир много лет выступающего в мексиканской лиге Жиньяка и его нового одноклубника в «Тигрес» чемпиона мира-2018 Товена. Вместе с тем «Трехцветным» пришлось поменять состав практически наполовину, так как клубы отказались отпускать игроков в Японию. Самые чувствительные потери — защитник «Арсенала» Салиба, его коллега по амплуа Бадиашиль из «Монако», звезды «Ниццы» и «Ренна» — Гуири и Камавинга. Естественно, и речи не было о том, что «ПСЖ» сделает исключение для Мбаппе.

Так что поражение Франции отнюдь не сенсация. Да, до перерыва несколько сейвов сделал знаменитый мексиканский голкипер Очоа, но у «Ацтеков» были куда более опасные моменты. И если в первом тайме защитник остановил удар Веги на линии ворот, то свой второй шанс форвард не упустил, замкнув идеальную подачу полузащитника «Бетиса» Лайнеса.

По сути, французы разыгрались только после того, как заработали пенальти при счете 0:2. Однако, раскрывшись, они получили еще два удара по самолюбию. «Трехцветные» пропустили четыре мяча впервые с Игр-1976, когда в четвертьфинале были разгромлены сборной ГДР (0:4).

Группа В

Новая Зеландия — Корея — 1:0 (Вуд, 70).

Гондурас — Румыния — 0:1 (Олива, 45+1, в свои ворота).