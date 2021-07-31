Испания почти вылетела, но спасла безумный матч на Олимпиаде. Мексика может создать проблемы Бразилии

Главные события 1/4 финала олимпийского футбольного турнира.

58 секунд на спасительный гол

Испания — Кот-д`Ивуар — 5:2 д.в. (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Байи, 10 (0:1). Ольмо, 30 (1:1). Градель, 90+1 (1:2). Мир, 90+3 (2:2). Ойярсабаль, 98 — с пенальти (3:2). Мир, 117 (4:2). Мир, 120+1 (5:2).

Олимпийский турнир перешел в самую увлекательную стадию. К тому же на трибуны вернулись зрители, и атмосфера тоже повлияла на качество зрелища. Первый матч субботы по своему уровню — лучший на соревнованиях в Японии, и за это прежде всего стоит поблагодарить ивуарийцев. До них никто, включая Аргентину, не создавал испанцам таких проблем.

До перерыва Унаи Симон совершил два сейва с приставкой «топ», но все же не смог помешать Байи. Защитник «МЮ» при подаче углового воспользовался тем, что игроки «Красной фурии» еще не успели перестроиться после замены получившего травму Мингесы. Но все же к перерыву Дани Ольмо поправил прицел. Начиная с Евро-2020 испанец нанес 27 ударов, ни один из которых не принес результата, однако после авантюрной скидки соперника в направлении собственных ворот промахнуться было невозможно.

Потом Испания прошла по краю пропасти. Барселонский вундеркинд Педри творил, но КПД его одноклубников стремился к нулю. Промахи, отмена голов из-за офсайда, попадание Асенсио в крестовину... Черная полоса достигла пика в концовке, когда Ойярсабаль с угла площади ворот пробил в голкипера. А в ответной атаке казавшийся безобидным удар Граделя осложнил рикошет от получившего в перерыве капитанскую повязку Вальехо, и Симон не сумел спасти.

Катастрофу фаворита отменил экстренно поднявшийся со скамейки Рафа Мир, первым же касанием сравнявший счет на 58-й секунде пребывания на поле! В тот момент шла третья добавленная к основному времени минута, а в дополнительные полчаса Испания все-таки дожала соперника, который до этого отправил домой вице-чемпиона прошлых Игр — Германию. Попадание мяча в руку Байи, сигнал ВАР, и Ойярсабаль наконец-то отправил мяч в сетку с 11-метровой отметки.

После этого ивуарийцы развалились, позволив Рафе Миру оформить первый с 2008 года хет-трик в плей-офф Олимпиады. «У нас есть команда, которая может сделать что-то великое. Нам просто нужно сохранять спокойствие и оставаться самими собой», — подчеркнул после финального свистка герой вечера.

Победа на классе

Бразилия — Египет — 1:0 (1:0)

Гол: Кунья, 37.

В отличие от испанцев, Бразилия выиграла свой матч без нервотрепки, хотя действующим чемпионам пришлось потрудиться, чтобы взломать оборону игравших в три центральных защитника «Фараонов». И снова не обошлось без Ришарлисона, который в групповом раунде забил пять мячей, а в этот раз выдал столь удобную передачу от угла штрафной, что у Матеуса Куньи было время спокойно оценить ситуацию и отправить мяч в сетку.

Единственное, что может тревожить главного тренера «Селесао» Андре Жардина перед решающими матчами, — низкая реализация моментов. Данная проблема преследует бразильцев на протяжении всего турнира, и с активизировавшимися только на последних минутах египтянами было упущено несколько верных шансов для взятия ворот. Зенитовец Малком в этот раз вышел на замену на 65-й минуте, тогда как армеец Бруно Фукс остался вне заявки.

Мексика — теневой фаворит?

Япония — Новая Зеландия — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:2



Корея — Мексика — 3:6 (1:3)

Голы: Мартин, 12 (0:1). Ли Дон Гьон, 20 (1:1). Ромо, 29 (1:2). Кордова, 39 — с пенальти (1:3). Ли Дон Гьон, 51 (2:3). Мартин, 54 (2:4). Кордова, 63 (2:5). Агирре, 84 (2:6). Хван Уй Джо, 90+1 (3:6).

Футбольная часть этих Игр напомнила о первом чемпионате мира, который в 2002 году принимала Азия. Правда, хозяев тогда было двое, однако синхронный выход в плей-офф Японии и Кореи сделал параллели неизбежными. Тогда, если кто-то запамятовал, до полуфинала добрались представители Страны утренней свежести. Сейчас пробил час «Синих самураев».

Японцы, получив вроде бы самого удобного из возможных соперников, словно забили все свои голы на групповой стадии. Дошло до того, что Эндо не попал в пустой угол с полутора метров, а Уэда, находясь прямо напротив ворот, с такой же дистанции попал в голкипера. Зато послематчевые пенальти хозяева исполнили идеально, тогда как Тани парировал один удар, а еще одна попытка новозеландцев завершилась промахом.

Что касается Кореи, то, забив за два предыдущих матча десять мячей, она все же сделала это в самой слабой по составу группе. Мексика — принципиально иной уровень. Да, азиаты прилично нагружали оборону «Ацтеков», а Ли Дон Гьон дважды эффектно поразил ворота совершившего несколько сейвов 36-летнего Очоа, однако атака представителей Нового Света оказалась гораздо сильнее корейской обороны. Особенно хороши были полузащитники Ромо и Кордова, которые не только забили три мяча из шести, но и по разу ассистировали автору дубля Мартину. Такая Мексика может создать огромные проблемы Бразилии.

В 1/2 финала 3 августа встречаются:

11.00. Мексика — Бразилия

14.00. Япония — Испания

время московское