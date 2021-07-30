В США — новый скандал. Трамп раскритиковал женскую футбольную сборную и порадовался ее поражению на Олимпиаде
В США прогремел скандал с участием бывшего президента Дональда Трампа и женской сборной по футболу. В матче первого тура Олимпиады-2020 в Токио между США и Швецией футболистки и судьи встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter. Экс-президент страны не оценил такой жест.
«Воукизм разрушает ваш разум, разрушает вас как личность. Он искажает вас, вы сходите с ума. Отличный пример — женская сборная США по футболу. Ранее на этой неделе они проиграли 0:3 Швеции», — сказал Трамп в эфире NBC New York.
На этом моменте зрители начали аплодировать ему. «И американцы были рады этому. Вы подтвердили мою мысль еще до того, как я ее озвучил», — обратился бывший глава государства к находящимся в студии людям.
Термины «воук» и «воукизм» в Америке используют для описания левых политических взглядов и особого внимания к вопросам, касающихся расовой, гендерной и социальной справедливости. Поступок американских футболисток, как и все движение BLM, идеально попадает под это определение.
В США нашлось много людей, которые поддержали Трампа.
«Стыдно. Что за *****? Вставайте с колен и уважайте флаг или не участвуйте в соревнованиях. Мужчины и женщины умирают за флаг, чтобы вы могли наслаждаться свободой слова. Невероятно», — написал в Twitter пользователь Jonas Merk в ответ на заявление футболисток сборной США о расовой дискриминации.
«Олимпиады отличаются от профессионального спорта тем, что на них вы не играете за зарплату или одобрение. Вы соревнуетесь, исключительно чтобы прославлять страну, которая отобрала вас. Если вы не уважаете эту страну, не выступайте за нее», — считает блогер Стивен Краудер.
Но так считают далеко не все американцы.
«Наш бывший «президент» пренебрежительно относится к женской олимпийской сборной. Ему нравится, что его аудитория болеет против США. И все из-за того, что они отказались прийти в Белый дом на встречу. А потом он обнимал флаг и заявлял, что любит Америку?» — выразила свое мнение пользовательница Twitter с говорящим именем Natalie... TRUMР RUINED OUR COUNTRY («Трамп развалил нашу страну»).
Случай, о котором написала Натали, был в 2019 году. Игроки женской сборной США после победы на чемпионате мира не горели желанием идти к Трампу на прием.
«Я не пойду в этот ... Белый дом. И сомневаюсь, что нас пригласят. А если это сделают — не пойду», — заявила после турнира капитан сборной Меган Рапино. По ходу того чемпионата Рапино отказывалась петь гимн в знак протеста против расизма.
Возвращаемся в 2021-й. Пользователь Twitter Lukas Hatake пишет: «Меня пугает тот факт, что американцы поддерживают Швецию, обыгрывающую сборную США по футболу, только чтобы набрать политические очки и чтобы замочить игроков за их либеральные идеи. Вы — часть проблемы, если это делаете. Будьте лучше. Будьте голосом единства».
Некоторые откровенно высмеивают бывшего президента: «Трамп ужасен в делах с недвижимостью. Он годами позволял Меган Рапино жить в его голове бесплатно». Так о нем высказался Joey Lynch.
А пока в США идут дебаты, женская футбольная сборная вышла в четвертьфинал Олимпиады, где 30 июля сыграет с Голландией.
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