Экс-президенту страны не нравится коленопреклонение.

В США прогремел скандал с участием бывшего президента Дональда Трампа и женской сборной по футболу. В матче первого тура Олимпиады-2020 в Токио между США и Швецией футболистки и судьи встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter. Экс-президент страны не оценил такой жест.

«Воукизм разрушает ваш разум, разрушает вас как личность. Он искажает вас, вы сходите с ума. Отличный пример — женская сборная США по футболу. Ранее на этой неделе они проиграли 0:3 Швеции», — сказал Трамп в эфире NBC New York.

На этом моменте зрители начали аплодировать ему. «И американцы были рады этому. Вы подтвердили мою мысль еще до того, как я ее озвучил», — обратился бывший глава государства к находящимся в студии людям.

Trump, at election rally, blames «wokeism» for U.S. Women's soccer loss -- and encourages the crowd to boo the team.https://t.co/RsqiMfBNiv pic.twitter.com/9AWWK8ktx9 — NBC New York (@NBCNewYork) July 25, 2021

Термины «воук» и «воукизм» в Америке используют для описания левых политических взглядов и особого внимания к вопросам, касающихся расовой, гендерной и социальной справедливости. Поступок американских футболисток, как и все движение BLM, идеально попадает под это определение.

В США нашлось много людей, которые поддержали Трампа.

«Стыдно. Что за *****? Вставайте с колен и уважайте флаг или не участвуйте в соревнованиях. Мужчины и женщины умирают за флаг, чтобы вы могли наслаждаться свободой слова. Невероятно», — написал в Twitter пользователь Jonas Merk в ответ на заявление футболисток сборной США о расовой дискриминации.

Shameful. Wtf. Get off your knees and respect the flag or don't compete. Men and women die for the flag so you can enjoy your freedom of speech. Unbelievable — Jonas Merk (@jonas_merk) July 22, 2021

«Олимпиады отличаются от профессионального спорта тем, что на них вы не играете за зарплату или одобрение. Вы соревнуетесь, исключительно чтобы прославлять страну, которая отобрала вас. Если вы не уважаете эту страну, не выступайте за нее», — считает блогер Стивен Краудер.

The Olympics are very different from professional sports in that you are NOT «playing» for a personal salary or endorsements.

You are competing solely to represent and bring honor to the country that sent you.

If you refuse to honor that country, you shouldn't compete. — Steven Crowder (@scrowder) July 22, 2021

Но так считают далеко не все американцы.

«Наш бывший «президент» пренебрежительно относится к женской олимпийской сборной. Ему нравится, что его аудитория болеет против США. И все из-за того, что они отказались прийти в Белый дом на встречу. А потом он обнимал флаг и заявлял, что любит Америку?» — выразила свое мнение пользовательница Twitter с говорящим именем Natalie... TRUMР RUINED OUR COUNTRY («Трамп развалил нашу страну»).

Nothing like a former *president* disparaging our women's soccer team @ the Olympics. Enjoying his audience of deplorables cheering against that team, SMDH. All because they refused to go to the WH & meet him. Thin-skinned SOB. Did he then hug the flag & claim he loves the US?? — Natalie...TRUMP RUINED OUR COUNTRY!! (@Denton21990) July 26, 2021

Случай, о котором написала Натали, был в 2019 году. Игроки женской сборной США после победы на чемпионате мира не горели желанием идти к Трампу на прием.

«Я не пойду в этот ... Белый дом. И сомневаюсь, что нас пригласят. А если это сделают — не пойду», — заявила после турнира капитан сборной Меган Рапино. По ходу того чемпионата Рапино отказывалась петь гимн в знак протеста против расизма.

Возвращаемся в 2021-й. Пользователь Twitter Lukas Hatake пишет: «Меня пугает тот факт, что американцы поддерживают Швецию, обыгрывающую сборную США по футболу, только чтобы набрать политические очки и чтобы замочить игроков за их либеральные идеи. Вы — часть проблемы, если это делаете. Будьте лучше. Будьте голосом единства».

The fact that Americans are cheering Sweden beating the US soccer team just to score some political points and dunk on the players bc of their liberal ideas is just messed up. You're part of the problem if you do that, you're part of the division. Be better. Be the voice of unity — Lucas Hatake (@Iukenessmonster) July 25, 2021

Некоторые откровенно высмеивают бывшего президента: «Трамп ужасен в делах с недвижимостью. Он годами позволял Меган Рапино жить в его голове бесплатно». Так о нем высказался Joey Lynch.

Trump is terrible at this real estate thing. He's been letting Megan Rapinoe live rent free in his head for years now. https://t.co/qWnYNZY5xe — Joey Lynch (@joeylynchy) July 25, 2021

А пока в США идут дебаты, женская футбольная сборная вышла в четвертьфинал Олимпиады, где 30 июля сыграет с Голландией.