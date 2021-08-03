В обоих полуфиналах Игр потребовалось дополнительное время.

У бразильцев третий финал подряд

Олимпиада-2020. Футбол. 1/2 финала

Мексика — Бразилия — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 1:4

Серия пенальти: Дани Алвес — 0:1. Агирре — 0:1 (вратарь). Мартинелли — 0:2. Васкес — 0:2 (штанга). Гимарайнс — 0:3. Родригес — 1:3. Рейниер — 1:4.

Мексика: Очоа, Монтес, Х.Ангуло (Мора, 98), Васкес, Лорона, Ромо, Эскувель (Родригес, 46), Кордова (Х.Ангуло, 78), Вега (Альварадо, 90+2), Антуна (Лайнес, 62), Мартин (Агирре, 98).

Бразилия: Сантос, Дани Алвес, Арана, Диегу Карлос, Нину, Дуглас Луис (Матеус Энрике, 115), Гимарайнс, Клаудинью (Рейниер, 73), Ришарлисон, Паулинью (Мартинелли, 67), Антони (Малком, 91).

Предупреждения: Диегу Карлос, 37. Монтес, 40. Антони, 64. Гимарайнс, 72. Лайнес, 74. Рейниер, 76. Лорона, 76. Ромо, 105. Дуглас Луис, 110.

Судья: Кабаков (Болгария).

3 августа. Касима (Ибараки). Стадион «Касима».

Все, что было с Бразилией раньше, можно оценивать, как своеобразную разминку. У «Селесао» столь сильный подбор игроков, что реальных конкурентов можно пересчитать по пальцам одной руки. Одного из них — Германию — удалось устранить на групповом этапе, и встреча с немцами стала для подопечных Андре Жардине самой яркой в Стране восходящего солнца.

Это случилось в стартовом туре, и только в полуфинале Бразилия снова включилась на полную мощь. Мексиканцев с первых минут заставили сесть в глухую оборону, а ветерана Очоа нагружали работой даже фланговые защитники Арана и Дани Алвес. Казалось, давление принесет результат в середине первого тайма, однако, получив подсказку ВАР, арбитр изучил запись падения Дугласа Луиса и отменил пенальти, так как полузащитник «Астон Виллы» сам подставился под не имевшего возможности избежать столкновения защитника «Ацтеков».

Однако, отсидевшись в обороне, Мексика показала, почему именно она — самая результативная команда Игр. С интервалом в несколько минут Сантос вытащил почти мертвый мяч от Ромы, а Диегу Карлос бросился под удар атаковавшего с нескольких метров Антунеса. И два этих эпизода смотрелись на порядок острее, чем все, что создала Бразилия. Хотя действующие чемпионы вполне могли избежать дополнительного времени, но удар лучшего снайпера турнира Ришарлисона пришелся в штангу.

Малкома в этот раз приберегли на внеплановые полчаса, по ходу которых мексиканцы фактически окопались у собственной штрафной. Ни зенитовцу, ни его партнерам преодолеть оборонительный вал так и не удалось, и все решилось в серии пенальти. В ней 36-летний Очоа угадал направление всех четырех ударов, но, даже дотягиваясь до мяча, так и не мог его остановить. Зато Сантос справился с первым же 11-метровым, а вторую мексиканскую попытку остановил каркас ворот.

У Бразилии будет третий олимпийский финал подряд, и это, кстати, не рекорд. Южноамериканцы лишь повторили достижение Венгрии (1964—1972), а высшее достижение принадлежит Югославии, которая сражалась за золото на четырех турнирах с 1948-го по 1960-й. В чем «Селесао» нет равных, так это в количестве медалей Игр. Нынешняя станет седьмой — после одного золота, трех серебряных наград и двух бронз. 38-летний Дани Алвес не может пресытиться трофеями и мечтает о новой победе со сборной после Кубка Америки-2019.

Чудо-гол Асенсио

Олимпиада-2020. Футбол. 1/2 финала

Япония — Испания — 0:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Асенсио, 115.

Япония: Тани, Йосида, Сакаи, Итакура, Накаяма, Хатате (Сома, 65), Эндо, Доан (Миеси, 91), Кубо (Маэда, 91), Танака (Хашиока, 118), Хаяши (Уэда, 65).

Испания: Симон, Пау Торрес, Кукурелья (Миранда, 106), Гарсия, Хиль (Вальехо, 46), Мерино (Солер, 59), Субименди (Монкайола, 97), Педри (Асенсио, 83), Ойярсабаль, Мир, Ольмо (Пуадо, 60).

Предупреждения: Хиль, 13. Мерино, 51. Субименди, 90+5. Сакаи, 99. Вальехо, 110. Асенсио, 116. Мир, 117.

Судья: Ортега (Перу).

3 августа. Сайтама. Стадион «Сайтама 2002».

Иногда статистика бывает удивительной. Оказывается, «Красная фурия» прежде не то что не побеждала японцев на Олимпиадах — даже не забивала им ни разу. И если нулевая ничья 1968 года — преданья старины глубокой, то поражение 0:1 случилось в Лондоне-2012, где Испания даже не вышла из группы. Вот и здесь даже первого удара в створ пришлось ждать почти 38 минут, когда герой четвертьфинала Рафа Мир не сумел переиграть голкипера. В целом же сопоставимая по напряжению с первым полуфиналом игра получалась не слишком зрелищной.

Объединили два матча эпизоды с отменой 11-метровых. В данном случае после вмешательства ВАР арбитр убедился, что Йосида успел выбить мяч у Мерино, после чего пытавшийся нанести удар испанец сам ударил защитника по ноге. Естественно, была аннулирована и желтая карточка 32-летнего защитника, который поблагодарил судью за верную трактовку ситуации. Кажется, это было самое интересное из случившегося за 90 минут, поэтому оставалось только сожалеть, что на этом турнире, в отличие от Кубка Америки, серия пенальти не начинается сразу по окончании основного времени.

Marco Asensio is the hero for Spain! ??



115 minutes into the second #OlympicGames men's semi-final, we have a goal at last! ? pic.twitter.com/qQOkfVSogC — Goal (@goal) August 3, 2021

Это, конечно, поразительно: Испания на Евро-2020 и Олимпиаде во всех пяти матчах на вылет сыграла по 120 минут! Дважды дело доходило до пенальти, однако сейчас они не потребовались. Спасибо украсившему вечер Асенсио, который потрясающим по исполнению ударом закрутил мяч в дальний угол. Так что в субботу съездивший со сборной на два турнира 18-летний Педри увеличит свое летнее игровое время, уже достигшее отметки в 1068 минут.

В субботу, 7 августа, в финале встречаются:

Бразилия — Испания. 14.30 мск.