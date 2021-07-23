Себальос показал, как выглядит его нога после жуткой травмы

Полузащитник олимпийской сборной Испании Дани Себальос показал, как выглядит его нога после травмы, полученной в матче против Египта на Олимпиаде в Токио (0:0).

В конце первого тайма форвард египтян Мохамед Тахер наступил Себальосу на левый голеностоп. Нога испанца неестественно выгнулась после контакта. Себальос провел на газоне около трех минут, врачи оказали футболисту помощь, после чего он смог покинуть поле.

Нога Себальоса после травмы, полученной в матче с Египтом. Фото Twitter

«Больно, да. Но с надеждой и энтузиазмом попытаюсь сделать все, чтобы вернуться и продолжать помогать моим товарищам по команде на Олимпиаде», — написал Себальос в Twitter.

В группе С олимпийского турнира вместе с Испанией и Египтом выступают Аргентина и Австралия. Матч аргентинцев с австралийцами состоится сегодня, 22 июля, начало — в 13.30 (мск).

Футбольный олимпийский турнир на Играх в Токио проходит с 21 июля по 7 августа.