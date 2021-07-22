Расписание соревнований по футболу на Олимпийских играх-2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по футболу начнется 21 июля и завершится 7 августа.

Формат турнира

Мужчины: 16 команд разбиты на 4 группы, проводят по матчу с каждым соперником, две лучших из каждой выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.

Женщины: 12 команд разбиты на три группы, проводят по матчу с каждым соперником, две лучших из каждой (1-2 места), а также две лучших среди занявших третьи места выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.

Футбол. Олимпийские игры-2020. Токио. 22 июля — 7 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований

22 июля. 11.00. Группа А. Мексика — Франция — 4:1.

22 июля. 14.00. Группа А. Япония — ЮАР — 1:0.

22 июля. 11.00. Группа В. Новая Зеландия — Корея — 1:0.

22 июля. 14.00. Группа В. Гондурас — Румыния — 0:1.

22 июля. 10.30. Группа С. Египет — Испания — 0:0.

22 июля. 13:30. Группа С. Аргентина — Австралия — 0:2.

22 июля. 11.30. Группа D. Кот-д'Ивуар — Саудовская Аравия — 2:1.

22 июля. 14.30. Группа D. Бразилия — Германия — 4:2.

25 июля. 11.00. Группа А. Франция — ЮАР.

25 июля. 14.00. Группа А. Япония — Мексика.

25 июля. 11.00. Группа В. Новая Зеландия — Гондурас.

25 июля. 14.00. Группа В. Румыния — Корея.

25 июля. 10.30. Группа С. Египет — Аргентина.

25 июля. 13.30. Группа С. Австралия — Испания.

25 июля. 11.30. Группа D. Бразилия — Кот-д'Ивуар.

25 июля. 14.30. Группа D. Саудовская Аравия — Германия.

28 июля. 14.30. Группа А. Франция — Япония.

28 июля. 14.30. Группа А. ЮАР — Мексика.

28 июля. 11.30. Группа В. Румыния — Новая Зеландия.

28 июля. 11.30. Группа В. Корея — Гондурас.

28 июля. 14.00. Группа С. Австралия — Египет.

28 июля. 14.00. Группа С. Испания — Аргентина.

28 июля. 11.00. Группа D. Саудовская Аравия — Бразилия.

28 июля. 11.00. Группа D. Германия — Кот-д'Ивуар.

31 июля. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. 1/4 финала.

3 августа. 11.00, 14.00. 1/2 финала.

6 августа. 14.00. Матч за 3-е место.

7 августа. 14.30. Финал.

Футбол. Олимпийские игры-2020. Токио. 21 июля — 6 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований

21 июля. 10.30. Группа Е. Великобритания — Чили — 2:0.

21 июля. 13.30. Группа Е. Япония — Канада — 1:1.

21 июля. 11.00. Группа F. Китай — Бразилия — 0:5.

21 июля. 14.00. Группа F. Замбия — Нидерланды — 3:10.

21 июля. 11.30. Группа G. Швеция — США — 3:0.

21 июля. 14.30. Группа G. Австралия — Новая Зеландия — 2:1.

24 июля. 10.30. Группа E. Чили — Канада.

24 июля. 13.30. Группа E. Япония — Великобритания.

24 июля. 11.00. Группа F. Китай — Замбия.

24 июля. 14.00. Группа F. Нидерланды — Бразилия.

24 июля. 11.30. Группа G. Швеция — Австралия.

24 июля. 14.30. Группа G. Новая Зеландия — США.

27 июля. 14.00. Группа E. Чили — Япония.

27 июля. 14.00. Группа Е. Канада — Великобритания.

27 июля. 14.30. Группа F. Бразилия — Замбия.

27 июля. 14.30. Группа F. Нидерланды — Китай.

27 июля. 11.00. Группа G. Новая Зеландия — Швеция.

27 июля. 11.00. Группа G. США — Австралия.

30 июля. 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. 1/4 финала.

2 августа. 17.00, 20.00. 1/2 финала.

5 августа. 17.00. Матч за 3-е место.

6 августа. 11.00. Финал.

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