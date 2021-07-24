Женская сборная Канады одержала первую победу на футбольном турнире Олимпиады-2020

Женская сборная Канады обыграла Чили во втором туре олимпийского футбольного турнира в Токио — 2:1.

В составе канадской команды дублем отличилась Джанин Бекки, единственный мяч чилиек на счету Карен Арайи.

Канада одержала первую победу на Играх в Токио и вышла на первое место в группе E с 4 очками в 2 матчах. Чили идет на последней, четвертой строчке, команда не набрала ни одного очка.

Сегодня, 24 июля в 13.30 (мск) состоится другой матч второго тура в группе Е между Японией и Великобританией. Японки занимают третье место с 1 очком, британки идут на второй строчке с 3 очками.

Олимпийские игры

Группа E

Чили — Канада — 1:2 (0:1)

Голы: Бекки, 39 (0:1). Бекки, 47 (0:2). Арайя, 57 (1:2).

24 июля. Саппоро. Стадион «Саппоро Доум».