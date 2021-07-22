Хет-трик Ришарлисона принес Бразилии победу над Германией в матче олимпийского турнира
Сборная Бразилии с победы стартовала на групповом этапе олимпийского футбольного турнира. Бразильцы победили со счетом 4:2 команду Германии.
В составе бразильцев хет-трик к первом тайме оформил нападающий Ришарлисон.
У бразильской команды на 65-й минуте на замену вышел нападающий петербургского «Зенита» Малком.
Футбол. Олимпийские игры
Группа D
Бразилия — Германия — 4:2 (3:0)
Голы: Ришарлисон, 7 (1:0). Ришарлисон, 22 (2:0). Ришарлисон, 30 (3:0). Амири, 57 (3:1). Ахе, 84 (3:2). Паулинью, 90 (4:2).
Нереализованный пенальти: Кунья, 45 (вратарь)
Бразилия: Сантос, Дани Алвес, Арана, Диегу Карлос, Нину, Дуглас Луис, Гимарайнс, Клаудинью (Малком, 65), Ришарлисон (Рейниер, 74), Кунья, Антони (Паулинью, 74).
Германия: Мюллер, Хенрикс, Удуокхай, Раум, Пипер (Торунарига, 46), Арнольд, Амири (Тойхерт, 74), Майер, Рихтер (Левен, 69), Штах (Шлоттербек, 81), Крузе (Ахе, 68).
Предупреждения: Пипер, 26. Арнольд, 35. Штах, 58. Дуглас Луис, 83. Хенрикс, 87. Удуокхай, 87.
Удаление: Арнольд, 62.
Судья: Бартон Сиснерос (Сальвадор).
22 июля. Иокогама. Стадион «Интернешнл Стэдиум Иокогама».
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