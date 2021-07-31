Итальянская саблистка выиграла свой раунд со счетом 18:5 в полуфинале Олимпиады
08:25
Французские саблистки в полуфинале олимпийского турнира в командном первенстве обыграли сборную Италии со счетом 45:39.
Француженки после 6 поединков из 9 вели 30:14. В этот момент у Италии на замену вышла Микела Баттистон, которая выиграла свой раунд у Шарлотт Лембах со счетом 18:5. Она сократила отставание своей команды до 3 очков, но этого оказалось недостаточно для победы.
В финале турнира Франция сразится со сборной России, которая в полуфинале разгромила команду Южной Кореи — 45:26.
Финальный поединок пройдет сегодня, 31 июля, и начнется в 13:30 мск.
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