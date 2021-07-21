Еще один олимпиец попался на наркотиках. Наказания почти наверняка не будет

Австралиец Джейми Кермонд, заявленный в Токио-2020 на соревнованиях по конному конкуру, сдал положительный анализ на кокаин и временно отстранен от выступлений.

Первый же соревновательный день Олимпиады ознаменовался допинговым инцидентом. В пробе 36-летнего австралийца Джейми Кермонда, который планировал выступить на соревнованиях по конкуру в Токио-2020, найден метаболит кокаина. Спортсмен временно отстранен национальной федерацией, но, видимо, будет вскрывать пробу Б и рассчитывает пробиться на Игры через суд — время для апелляции у него еще есть. Если олимпийская аккредитация Кермонда будет окончательно аннулирована, Австралия не сможет выставить команду в конкуре. Но главное здесь — удар по репутации. Хотя ВАДА с этого года сильно ослабило наказания за рекреационные наркотики, в том числе за кокаин.

Выговор на горизонте

Кермонд ранее никого не принимал участия в Олимпиадах, и его дебют получается более чем странным. Накануне Джейми погрузил свою лошадь в самолет до Токио, а сам отправился следом на другом рейсе. Лошадь по кличке Нара долетела без приключений, а вот пока Кермонд находился в воздухе, пришло сообщение, что его допинг-проба, взятая во внесоревновательный период 26 июня, дала положительный результат.

Согласно правилам ВАДА, кокаин запрещен только во время соревнований, но в связи с политикой нулевой толерантности дисциплинарный орган Sports Integrity Australia временно отстранил спортсмена. Так что приземлился он в Токио уже в роли обвиняемого.

Соревнования по конкуру начинаются в Токио только 3 августа, и у спортсмена-кокаиниста есть шансы все-таки стартовать на Олимпиаде. Во-первых, к моменту начала соревнований наркотика в его организме, скорее всего, не останется, а значит, формального нарушения антидопинговых правил нет. Во-вторых, он может предоставить какое-нибудь убедительное доказательство непреднамеренного употребления запрещенного препарата. Такие случаи уже были — мы слышали истории и про заразные поцелуи, и про случайное употребление наркотиков во сне (когда ими баловался сосед по комнате). С учетом того что с 2021 года ВАДА либерализировала наказания за рекреационные наркотики, Кермонду может грозить только выговор.

Куда улетучился дух спорта?

Напомню, что накануне Токио-2020 уже была история с поимкой на марихуане американской бегуньи Ша'Карри Ричардсон. Она получила всего один месяц дисквалификации, но этого оказалась достаточно, чтобы пролететь мимо олимпийской заявки. Многие американские болельщики и даже официальные лица требовали простить Ша'Карри. Впрочем, есть и другая точка зрения. Она заключается в том, что ВАДА, решив сэкономить на поиске наркоманов в спорте, открыл ящик Пандоры. И теперь такие истории, как с Ричардсон и Кермондом, будут происходить все чаще. Да, ни марихуана, ни кокаин не дают спортивного преимущества, но есть серьезный этический момент.

В конце концов, практически все препараты из «рекреационного списка» запрещены в большинстве стран мира. Их использование в целом осуждается обществом, и когда звезды спорта начинают попадаться на них в массовом порядке, да еще получают чисто символические наказания, это выглядит дико. Впрочем, репутация спорта в целом ВАДА уже, похоже, не интересует. Единственный аргумент, который сейчас агентство приводит против окончательного исключения наркотиков из запрещенного списка, — дескать, спортсмены-наркоманы теряют чувство самосохранения и становятся опасны на арене (на трассе) не только для себя, но и для окружающих. То, что наркотики противоречат духу спорта, похоже, все уже забыли. И это просто караул.

МОК ни при чем

Ричардс и Кермонд, как и еще около десятка их коллег, пойманы на запрещенке перед Играми-2020. Это была программа проверок перед ОИ, через которую прошли около 80 процентов будущих олимпийцев. Программа допинг-тестирования в самом Токио стартовала только сегодня. Международное агентство по тестированию (ITA) собирается взять во время Игр около 5000 проб мочи и крови. Это примерно столько же, как и пять лет назад на Играх в Рио, то есть о более интенсивных проверках речи сейчас не идет. Во многом это связано со сложностями контроля в условиях антиковидного «пузыря». В тестировании будут участвовать 250 допинг-инспекторов и 700 шаперонов (сопровождающих). ITA выпустила более 25 тысяч рекомендаций по тестированию — это самый объемный сборник инструкций в истории спорта.

Все взятые пробы планирует проверять лаборатория Японского антидопингового агентства. Формально МОК теперь не имеет отношения ни к проверкам, ни к дисциплинарным санкциям за допинг. Все пробы, взятые в Токио, будут помещены в новейшее хранилище ITA, где будут находиться как минимум в течение десяти лет. Напомню, что в результате реанализа новыми методами проб с Игр-2008 и Игр-2012 лишены медалей и дисквалифицированы несколько десятков спортсменов, главным образом из стран бывшего СССР, в том числе из России. Очень многие из них попались на туринаболе — стероиде, разработанном еще в 1970-х в ГДР.