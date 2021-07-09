В России топят своих спортсменов даже за очевидную случайность, в то время как в США и Канаде допингеров оправдывают и ждут на Олимпиаде

Новость о временном отстранении двух гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина за допинг, найденный прямо накануне отъезда на Олимпиаду, стала шоком. Ну правда, мельдоний в 2021 году, да еще сразу у двух спортсменов в экипаже — это какая-то дичь.

Как мог принять мельдоний тот же Моргачев, который прошел «чистым» самые темные времена в отечественной гребле, когда людей дисквалифицировали пачками? И не за «витаминки», а за самое настоящее переливание крови. Такой человек уж точно должен разбираться, что и зачем принимает. Или он съел мельдоний сам и еще с напарником поделился?

В общем, вопросов масса. Но мнение общественности единодушно.

— Очередной удар в спину лично мне! — выразил общую позицию самый известный гребец в стране, телекомментатор Дмитрий Губерниев. — Только мы собрали команду, которая на что-то может рассчитывать, и тут такое. Ребят, что у вас происходит в федерации, в команде? Это уже не просто прошлый век, это позапрошлый век! Сейчас нам расскажут о случайностях, но я в это не верю. Это вопиющий непрофессионализм и преступная халатность!

Заметьте, прошли те времена, когда попавшимся на допинге спортсменам сочувствовали. Когда дарили им в аэропорту шоколадные медали взамен настоящих и писали поддерживающие сообщения в соцсетях. Теперь у нас любая положительная проба — это позор. По крайней мере в медийном поле, в плане господдержки бывают всякие варианты.

Теперь никто не будет разбираться, что за препарат, нужен ли он был для улучшения результата и так далее. Это раньше люди возмущались, что делает мельдоний в Запрещенном списке, и считали это происками Госдепа. Сейчас есть факт — «мельдоний запрещен», и любой попавшийся на нем — автоматически, мягко говоря, неумный человек. И попробуй потом докажи, если это была случайность...

Нулевая толерантность к допингу — это, на самом деле, хорошо. Это как раз то, чего последние лет пять усердно добивались от России международные спортивные организации. Странно только, что при этом остальной мир почему-то движется в обратном направлении. И толерантен теперь даже к явным допинговым залетам.

Взять, например, американскую бегунью Ша'Карри Ричардсон. Перед своим стартом на чемпионате США она покурила марихуану, чтобы снять стресс после смерти матери. И в итоге получила месяц дисквалификации и упустила почти стопроцентную олимпийскую награду в личном спринте.

Вопрос: чем Ричардсон лучше российских гребцов? В отличие от них, ее вина признана и доказана, ни о каких случайностях речи не идет. Марихуана вряд ли чем-то лучше мельдония. Тем не менее на защиту девушки почему-то встала вся американская страна. Даже госсекретарь США Джен Псаки не удержалась от комментария и призвала ВАДА пересмотреть свои правила.

— Мы желаем Ричардсон удачи и с нетерпением ждем, когда она вернется к выступлениям и на протяжении долгих лет будет подтверждать статус самой быстрой женщины планеты, — заявила Псаки в интервью CNN.

Вдумайтесь: один из топ-чиновников страны публично выражает поддержку дисквалифицированной спортсменке. Такого не было даже в России в самые темные времена. Псаки считает странным, что марихуана запрещена, а алкоголь нет? Но это так в большинстве стран мира, даже если брать уголовное законодательство, а не спортивное. Почти везде алкоголь можно легально распространять и употреблять, а марихуану — нет. Почему в спорте должно быть по-другому?

И даже если допустить, что Псаки хочет добиться реформирования ВАДА, то при чем тут Ричардсон? В конце концов, прямо сейчас дисквалификации за марихуану — и куда более длительные, чем один месяц, — отбывают сотни спортсменов со всего мира. Наш конькобежец Денис Юсков потерял из-за сомнительного случая с марихуаной три года (!) карьеры. Ричардсон еще повезло получить всего месяц. В конце концов, она сознательно нарушила антидопинговые правила, какие бы они ни были. Запрет того же мельдония тоже странен, но никто же не ставит под сомнение необходимость его соблюдать?

Есть и еще один интересный пример толерантности к попавшимся на допинге. Канадская каноистка, 13-кратная чемпионка мира Лоренс Венсан-Лапуант сдала положительную пробу на лигандрол. Спортсменку сначала отстранили, а потом оправдали, так как она сумела доказать, что препарат попал в ее организм путем «обмена биологическими жидкостями» с бывшим парнем, американским футболистом.

Каноистка вернулась к выступлениям, но отобраться на Олимпиаду в Токио не смогла. После чего МОК пообещал предоставить ей дополнительную квоту, так как очков она недобрала в том числе из-за временного отстранения. Интересно, кто вернет упущенные олимпийские шансы нашим легкоатлетам, лыжникам, гребцам и многим другим, кого не пускали на Игры просто так, за компанию?