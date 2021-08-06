Глеб Бакши расстроен бронзовой медалью Олимпиады-2020

Российский боксер Глеб Бакши после бронзовой медали Олимпиады-2020 признался, что расстроен третьим местом. Он хотел завоевать золото.

«Для меня большая честь выступать за сборную и представлять бокс на Олимпийских играх. Бокс, который стал 20 лет назад моей жизнью. И выступлением, в котором, я надеюсь, мне удается все это время сотням другим мальчишек давать надежду на то, что даже если ты простой парень из небольшого города, то настоящая любовь к этому спорту доведет тебя до вершины.

Я расстроен, что не получилось золота. В ринге секунды длятся как часы, и ты думаешь, что еще все успеешь. Но стать на эти две недели частью олимпийской семьи было бесценно. И как же круто увидеть здесь великих спортсменов и будущих звёзд рядом. Их судьбы и жизненные пути дают силы начать сначала! Ведь утром мы атлеты, а вечером просто люди. Ну и как поется в песне Касты — «Мы будем идти на свет, который не погаснет»!

Спасибо за поддержку! За ваши слова, любые. Бокс — это любовь!" - написал Бакши в Instagram.