Олимпиада
Токио-2020
Бокс
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Бокс

Глеб Бакши расстроен бронзовой медалью Олимпиады-2020

07:36
Глеб Бакши. Фото Instagram
Глеб Бакши. Фото Instagram
Теги:

Российский боксер Глеб Бакши после бронзовой медали Олимпиады-2020 признался, что расстроен третьим местом. Он хотел завоевать золото.

5&nbsp;августа. Токио. Альберт Батыргазиев.Единоборства вытягивают Россию и суперволейбол. Итоги 5 августа на Олимпиаде

«Для меня большая честь выступать за сборную и представлять бокс на Олимпийских играх. Бокс, который стал 20 лет назад моей жизнью. И выступлением, в котором, я надеюсь, мне удается все это время сотням другим мальчишек давать надежду на то, что даже если ты простой парень из небольшого города, то настоящая любовь к этому спорту доведет тебя до вершины.

Я расстроен, что не получилось золота. В ринге секунды длятся как часы, и ты думаешь, что еще все успеешь. Но стать на эти две недели частью олимпийской семьи было бесценно. И как же круто увидеть здесь великих спортсменов и будущих звёзд рядом. Их судьбы и жизненные пути дают силы начать сначала! Ведь утром мы атлеты, а вечером просто люди. Ну и как поется в песне Касты — «Мы будем идти на свет, который не погаснет»!

Спасибо за поддержку! За ваши слова, любые. Бокс — это любовь!" - написал Бакши в Instagram.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Американские спринтеры проводят худшие игры в истории. До этого их довел допинг
Волейболистка сборной Бразилии после матча с Россией покинула Олимпиаду из-за допинга
«Буллинг? А как насчет духа и характера?» Хабиб побывал у Майка Тайсона — тот из уважения даже не курил траву
Пути Месси и «Барселоны» разошлись. Мир никогда не будет прежним
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд