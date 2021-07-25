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Российский боксер Мамедов вышел в 1/8 финала Олимпиады

07:23
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Российский боксер Габил Мамедов прошел в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

В 1/16 финала турнира в весовой категории до 63 килограмм россиянин победил поляка Дамиана Дуркача единогласным решением судей.

В 1/8 финала Мамедов встретится с мавританцем Луисом Ришарно Колином. Поединок состоится 31 июля, начало запланировано на 6.20 (мск).

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

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Иван Торопцев все материалы автора

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