Российский боксер Мамедов вышел в 1/8 финала Олимпиады
07:23
Российский боксер Габил Мамедов прошел в 1/8 финала Олимпиады в Токио.
В 1/16 финала турнира в весовой категории до 63 килограмм россиянин победил поляка Дамиана Дуркача единогласным решением судей.
В 1/8 финала Мамедов встретится с мавританцем Луисом Ришарно Колином. Поединок состоится 31 июля, начало запланировано на 6.20 (мск).
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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