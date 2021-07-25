Российские волейболистки Макрогузова и Холомина обыграли итальянок в Токио
09:44
Российские волейболистки обыграли Италию со счетом 2:0 в предварительном этапе Олимпиады в Токио.
Российскую команду представляли Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.
В первом сете россиянки выиграли со счетом 21:18, во втором — 21:15.
Пляжный волейбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Групповой этап
Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Россия) — Марта Менегатти/Виктория Орси Тот (Италия) — 2:0 (21:18, 21:15)
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