ЮАР везет на Олимпиаду дисквалифицированного легкоатлета

В олимпийскую сборную ЮАР включен ходок Лебоганг Шанг, в 2019 году попавшийся на анаболическом стероиде тренболоне.

За прошедшие два года Международная федерации легкой атлетики так и не сумела рассмотреть его дело, а накануне Токио приостановила отстранение 30-летнего спортсмена, чтобы он смог пройти отбор на Игры-2020. Шанг показал необходимое время на дистанции в 20 км и теперь ждет, что решение CAS все-таки позволит ему выйти на старт 5 августа.

Лебоганг уверяет, что тренболон, который используется в животноводстве, содержался в зараженном мясе, которое он употребил в пищу. Теоретически южноафриканцу грозит четыре года без спорта, но «мясные истории» часто заканчиваются оправданиями спортсменов.

Также в ближайшие дни ждет решения по своему делу легкоатлетка из ЮАР Карина Хорн. Бегунья-спринтер уверяет, что запрещенный ибутаморен попал в ее пробу в 2019 году вместе с загрязненной пищевой добавкой. Правда, Хорн, в отличие от Шанга, не имеет олимпийского норматива и не включена в официальную заявку сборной ЮАР.