Олимпийский чемпион из США Филлипс поедет с Клишиной на Олимпиаду в качестве личного тренера

Менеджер легкоатлетки Дарьи Клишиной Алексей Николаев сообщил, что олимпийский чемпион 2004 года в прыжках в длину американец Дуайт Филлипс будет сопровождать россиянку на Олимпиаде в Токио в качестве личного тренера.

Сотрудничать с Филлипсом Клишина начала в 2018 году.

«Филлипс поедет на Олимпиаду в Токио вместе с Дарьей в качестве ее личного тренера. Но от какой национальной команды он будет аккредитован, я, честно говоря, не в курсе. Дуайт же тренирует не только Клишину, у него есть и американские атлеты», — цитирует Николаева ТАСС.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.