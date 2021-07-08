Скончался серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Меткалф
16:07
На 79-м году жизни скончался серебряный призер Олимпийских игр 1964 года британский бегун Адриан Меткалф, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Причины смерти не уточняются.
Меткалф стал обладателем серебряной медали на Олимпиаде 1964 года в Токио в эстафете 4х400 метров. Помимо этого, британец завоевал серебро на чемпионате Европы 1962 года.
Дополнительная информация:
https://www.worldathletics.org/heritage/news/adrian-metcalfe-obituary
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