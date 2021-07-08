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Скончался серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Меткалф

16:07
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На 79-м году жизни скончался серебряный призер Олимпийских игр 1964 года британский бегун Адриан Меткалф, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Причины смерти не уточняются.

Меткалф стал обладателем серебряной медали на Олимпиаде 1964 года в Токио в эстафете 4х400 метров. Помимо этого, британец завоевал серебро на чемпионате Европы 1962 года.

Дополнительная информация:

https://www.worldathletics.org/heritage/news/adrian-metcalfe-obituary

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