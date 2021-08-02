Американка устроила на подиуме акцию в поддержку сексуальных меньшинств

Американская толкательница ядра Рэйвен Сондерс во время фотосессии на подиуме Олимпиады в Токио устроила акцию против якобы имеющего место притеснениях сексуальных меньшинств.

25-летняя спортсменка, ставшая серебряным призером Игр-2020, скрестила над головой руки в форме буквы Х. По ее словам, это символизирует «перекресток, где встречаются все притесненные».

Сондерс является отрытой лесбиянкой и активисткой движения ЛГБТ. На соревнования в Токио она вышла с разноцветными волосами — одна половина головы была покрашена в зеленый цвет, а другая — в синий. Также Сондерс надела разноцветные очки и маску, на которой была изображена улыбка комиксного злодея Джокера. Во время некоторых попыток Рэйвен появлялась в маске с изображением другого персонажа из комиксов — Халка. Запрета организаторов на эти не относящиеся к спортивной форме аксессуары, как в случае с котиком на маске российского пловца Евгения Рылова, в отношении американки не последовало.

Международный олимпийский комитет (МОК) частично разрешил гражданские акции на Играх-2020. Спортсменам можно выражать свои взгляды во время пресс-конференций, в микст-зоне и в момент представления участников соревнований. Но политические демонстрации на медальном подиуме по-прежнему строго запрещены. Так что буква Х в исполнении Сондерс — это безусловное нарушение.