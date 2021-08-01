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Итальянский атлет эмоционально отпраздновал победу на Олимпиаде с гипсом, который хранил с 2016 года

1 августа 2021, 23:50
Джанкарло Тамбери. Фото AFP
Джанкарло Тамбери. Фото AFP
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Итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери стал победителем Олимпиады в Токио. Он разделил золото с катарцем Мутазом Баршимом.

Итальянец эмоционально отпраздновал золото со своим гипсом. Он сломал ногу в 2016 году, за 15 дней до Олимпиады в Рио-де-Жанейро. На гипсе его девушка написала: «дорога в Токио 2020». После переноса Игр из-за пандемии коронавируса вместо 2020 пришлось написать 2021. Тем не менее, он выступил на Олимпиаде и завоевал золото.

29-летний Тамбери впервые в своей карьере завоевал золото Олимпиады. Ранее он выигрывал чемпионат Европы, чемпионаты мира и Европы в помещении.

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Евгений Петров все материалы автора

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