Итальянский атлет эмоционально отпраздновал победу на Олимпиаде с гипсом, который хранил с 2016 года

Итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери стал победителем Олимпиады в Токио. Он разделил золото с катарцем Мутазом Баршимом.

Итальянец эмоционально отпраздновал золото со своим гипсом. Он сломал ногу в 2016 году, за 15 дней до Олимпиады в Рио-де-Жанейро. На гипсе его девушка написала: «дорога в Токио 2020». После переноса Игр из-за пандемии коронавируса вместо 2020 пришлось написать 2021. Тем не менее, он выступил на Олимпиаде и завоевал золото.

29-летний Тамбери впервые в своей карьере завоевал золото Олимпиады. Ранее он выигрывал чемпионат Европы, чемпионаты мира и Европы в помещении.