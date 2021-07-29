«Без Байлз интереснее». Мнение нашей лучшей гимнастки Ангелины Мельниковой

21-летняя россиянка, остановившаяся в 0,2 балла от золота, — о трудовой бронзе в личном многоборье.

Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика.

Женщины. Многоборье

1. Суниса Ли (США) — 57,433

2. Ребека Андраде (Бразилия) — 57,298

3. Ангелина Мельникова (Россия) — 57,199

4. Владислава Уразова (Россия) — 56,966

В личном многоборье у гимнасток на этот раз все решалось в последние секунды соревнований. В 0,234 балла уместились все три медалистки — и россиянка, к сожалению, оказалась в конце этого диапазона. Теперь у нее полный олимпийский комплект — золото и серебро командников (один в Токио, другой в Рио) и бронза. Тем не менее уроженка Воронежа была довольна, и, наверное, не в последнюю очередь потому, что обогнала соотечественницу Владиславу Уразову, оказавшуюся четвертой.

Но по отношению к коллегам капитан сборной высказалась после соревнований максимально корректно.

Я сильно проигрываю другим по сложности

— Ангелина, с бронзой! Как настроение?

— Очень хорошее, я очень счастлива. Сегодня выступала полностью в свое удовольствие, имея золото за спиной, было гораздо легче. Было небольшое волнение перед вольными упражнениями, потому что понимала — если делаю на хорошую оценку, могу быть на пьедестале. Рада, что справилась и все сложилось так.

— Бронза — хороший результат или рассчитывали на большее?

— (После нескольких секунд раздумий.) Очень хороший результат. Просто если взять оценки, я сильно проигрываю девочкам по базе, сложности. Это и бревно, и опорный, и брусья — слишком большой разрыв. Я делаю максимум, и они делают — и между нами большая разница. Так что сегодня пьедестал максимально справедлив.

— Волновались перед бревном, учитывая падение в командном многоборье?

— Не особо. Я была практически уверена, что сделаю свою программу, но вопрос, как именно. Конечно, рассчитывала сделать получше, хотя бы на оценку 14, потому что знаю, что могу. Но плохо получилось начало, много потеряла.

— Перед объявлением итоговой оценки молились?

— Нет, не молилась. (Смеется.) Просто думала, на сколько меня оценят судьи. То есть все-таки придержат или дадут мне соответствующую оценку, которой будет достаточно для пьедестала. Когда посмотрела на табло, поняла, что оценили меня на самом деле хорошо.

Надеюсь, Байлз быстро восстановится

— В личном многоборье не было Симоны Байлз. Это влияет на ощущение от бронзы?

— Наверное, сегодня была интереснее борьба, потому что она шла за золото, все девочки это понимали. Конечно, так намного интереснее — когда ты бьешься за золото, а не серебро и бронзу заранее. Думаю, моя бронза полноценна. Не знаю, как складывался бы финал, если бы Симона участвовала.

— Идет дискуссия о причинах ее снятия, проблемах с ментальным здоровьем. Вам они понятны? Вы же наверняка тоже подвергаетесь здесь психологическому давлению.

— Мне не настолько они понятны, потому что я не так известна, у меня нет такой бешеной популярности. Представляю, какое на Симону свалилось давление, я даже написала ей слова поддержки, потому что представляю, как это тяжело. Я видела, что она потерялась на прыжке, и я понимаю, что это за проблема в гимнастике — когда ты теряешься. То есть ты даже можешь не понимать, что ты делаешь. У меня были такие проблемы в детстве, и это исправит только время. Надеюсь, она быстро восстановится.

— Если бы вы подошли к тренеру и сказали — у меня ментальные проблемы, он бы вас снял? Или сказал: «Иди делай»?

— Не могу сказать. Одно дело — Симона так может сказать. А я... Не знаю, это сложно расценивать.

— Общались ли с Владиславой?

— Конечно, я вообще считаю Владу героиней, потому что она прошла многоборье без падений, она молодец, выдержала. Это ее первые Олимпийские игры, все еще впереди. Она просто очень сильно проигрывает сложностью на вольных. Но она тоже сегодня сделала свой максимум, видно, как она боролась, старалась.

— Нет ощущения, что ее немного придержали?

— На вольных? Нет, наверное, ей поставили заслуженную оценку, она все-таки не сделала первый поворот, там большая сбавка. И приземления были даже не такие чистые, как в квалификации.

— В нашей команде сразу две молодые. Как вам с ними?

— Я очень восхищаюсь ими, они прямо героини, борются. Я вижу, как они переживают, я так же, вспоминаю. Стараемся с Лилией веселить, смешить, разрядить обстановку.

— Нет желания свою необычную музыку оставить после такого?

— Не могу сказать пока, что буду с ней делать. Автор должен все бесплатно отдать? (Гимнастке пришлось скорректировать музыку из-за требований автора. — Прим. «СЭ») Ну не знаю.

— Лилия Ахаимова, когда помогала вам готовиться к брусьям, как-то подбадривала?

— Обычно мы мажем брусья медом, потом водой, потом магнезией, вот она это делала. Спрашивала, нужно ли попрыскать водой, сколько, жесткую или мягкую магнезию. Я у нее спросила, какой намазала. Ничего больше.