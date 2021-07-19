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Российские гимнастки опоздали на тренировку в Токио из-за сбоя в работе транспорта

09:30
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Гимнастка Ангелина Мельникова сообщила о переносе тренировки женской сборной России по спортивной гимнастике из-за сбоя работы транспорта в олимпийской деревне в Токио.

«Сбилось расписание автобусов. В итоге мы час сидим на жаре. Хорошо, что нам включили холодный воздух из трубы, а то на улице невозможно», — написала Мельникова в Instagram, отметив, что температура на улице составляет 33 градуса по Цельсию.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 9 августа. Старт соревнований по спортивной гимнастике у женщин запланирован на 25 июля.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/gelyamelnikova

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