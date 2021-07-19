Гимнастка сдала положительный тест на коронавирус в тренировочном лагере сборной США

Американская гимнастка, проживающая на тренировочном сборе в японском городе Инзай, сдала положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой в Токио, информирует Kyodo. Имя спортсменки пока не называется.

Вчера, 18 июля, стало известно о первых случаях заражения среди спортсменов в Олимпийской деревне.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.