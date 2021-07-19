Гимнастка сдала положительный тест на коронавирус в тренировочном лагере сборной США
12:45
Американская гимнастка, проживающая на тренировочном сборе в японском городе Инзай, сдала положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой в Токио, информирует Kyodo. Имя спортсменки пока не называется.
Вчера, 18 июля, стало известно о первых случаях заражения среди спортсменов в Олимпийской деревне.
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://english.kyodonews.net/tokyo/news/2021/07/9eae6e7fc4f2-breaking-news-us-female-gymnast-in-japan-for-olympics-tests-positive-for-covid.html
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