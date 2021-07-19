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Гимнастка сдала положительный тест на коронавирус в тренировочном лагере сборной США

12:45
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Американская гимнастка, проживающая на тренировочном сборе в японском городе Инзай, сдала положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой в Токио, информирует Kyodo. Имя спортсменки пока не называется.

Вчера, 18 июля, стало известно о первых случаях заражения среди спортсменов в Олимпийской деревне.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://english.kyodonews.net/tokyo/news/2021/07/9eae6e7fc4f2-breaking-news-us-female-gymnast-in-japan-for-olympics-tests-positive-for-covid.html

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