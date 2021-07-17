Рекордсменка Олимпиад Чусовитина будет знаменосцем сборной Узбекистана в Токио

46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина будет знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Токио, сообщает ТАСС.

Флаг страны она понесет вместе с боксером Бобо-Усмоном Батуровым.

Напомним, начиная с Олимпиады в Токио флаги стран на открытии Игр будут нести представители обоих полов, что отражает политику Международного олимпийского комитета (МОК), направленную на достижение гендерного равенства на соревнованиях.

Чусовитина является единственной в истории гимнасткой, принимавшей участие в семи Олимпиадах, начиная с 1992 года. Она выступала за сборные СССР, СНГ, Германии и Узбекистана.