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Рекордсменка Олимпиад Чусовитина будет знаменосцем сборной Узбекистана в Токио

16:36
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46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина будет знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Токио, сообщает ТАСС.

Флаг страны она понесет вместе с боксером Бобо-Усмоном Батуровым.

Напомним, начиная с Олимпиады в Токио флаги стран на открытии Игр будут нести представители обоих полов, что отражает политику Международного олимпийского комитета (МОК), направленную на достижение гендерного равенства на соревнованиях.

Чусовитина является единственной в истории гимнасткой, принимавшей участие в семи Олимпиадах, начиная с 1992 года. Она выступала за сборные СССР, СНГ, Германии и Узбекистана.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11927083

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