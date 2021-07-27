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Пресс-секретарь Белого дома поддержала Байлз после снятия с многоборья на Олимпиаде

22:15
Симона Байлз. Фото Twitter
Симона Байлз. Фото Twitter
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки поддержала четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз после снятия с соревнований в командном многоборье на Играх в Токио из-за психологических проблем.

«Выражаю благодарность и поддержку Симоне Байлз, она этого заслуживает. Она все еще остается самой крутой, и нам очень повезло, что мы можем наблюдать за ее выступлениями. Также поздравляю всех участниц команды США, они были крепки, как гвозди. Чайлз, Ли, Маккаллум — вы образцы для подражания и чемпионки», — написала Псаки в Twitter.

Победителем в командном многоборье стала российская команда, набравшая 169,528 балла. Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/jrpsaki/status/1420015522360565764

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