Олимпиада
Токио-2020
Спортивная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Спортивная гимнастика

«Просто праздник какой-то». Болельщики радуются победе гимнасток России на Олимпиаде

20:32
Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Владислава Уразова (слева направо). Фото Дарья Исаева, «СЭ»/ Canon EOS-1D X Mark II
Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Владислава Уразова (слева направо). Фото Дарья Исаева, «СЭ»/ Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Читатели «СЭ» отреагировали на победу женской России по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Россиянки завоевали золото в командном первенстве.

KlimA: «Слов нет! Девчонки, вы молодцы! Просто красавицы!»

инок: «Отдельный респект Вике Листуновой! Она затащила, когда наши начали сыпаться, хотя она самая юная! Вика, ты наш герой!»

Ян Садковский: «Оба командных первых места — просто молодцы. Что мужики, что девушки — 2 дня радостных эмоций».

rusfed 2.0: «Красотки! Показали англосаксам кузькину мать!»

rusfed 2.0: «Самые престижные соревнования выиграли и парни, и девушки — командные. Удивительные дела творятся, конечно. Был период в 2000-ых — казалось, умерла уже у нас спортивная гимнастика — и тут такой ренессанс».

Saratov 3: «Молодцы девочки. Сижу со слезами на глазах».

инок: «Поздравляю всех наших девчат с командной победой! Это просто волшебная сказка второй день. Спасибо Вам за эмоции!»

Дед Егор: «Ах какая была артистичность у наших девчонок в вольных упражнениях, на стероидах так не спляшешь».

DG: «Просто праздник какой-то! Два командных — два золота!»

Rocky big: «Ностальгия по былым временам... Советский Союз!»

Российская команда набрала 169,528 балла. В составе сборной России выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

10001 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Олимпиада-2020, медальный зачет на 26 июля: Япония вышла на первое место, Россия — четвертая
«Все, я больше никому не нужна?» За феерией в плавании мимо всех прошла драма Юлии Ефимовой
Американцы требуют запретить соцсети из-за Байлз. Они уверены — болельщики довели Симону до депрессии
Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события