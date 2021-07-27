«Просто праздник какой-то». Болельщики радуются победе гимнасток России на Олимпиаде
Читатели «СЭ» отреагировали на победу женской России по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Россиянки завоевали золото в командном первенстве.
KlimA: «Слов нет! Девчонки, вы молодцы! Просто красавицы!»
инок: «Отдельный респект Вике Листуновой! Она затащила, когда наши начали сыпаться, хотя она самая юная! Вика, ты наш герой!»
Ян Садковский: «Оба командных первых места — просто молодцы. Что мужики, что девушки — 2 дня радостных эмоций».
rusfed 2.0: «Красотки! Показали англосаксам кузькину мать!»
rusfed 2.0: «Самые престижные соревнования выиграли и парни, и девушки — командные. Удивительные дела творятся, конечно. Был период в 2000-ых — казалось, умерла уже у нас спортивная гимнастика — и тут такой ренессанс».
Saratov 3: «Молодцы девочки. Сижу со слезами на глазах».
инок: «Поздравляю всех наших девчат с командной победой! Это просто волшебная сказка второй день. Спасибо Вам за эмоции!»
Дед Егор: «Ах какая была артистичность у наших девчонок в вольных упражнениях, на стероидах так не спляшешь».
DG: «Просто праздник какой-то! Два командных — два золота!»
Rocky big: «Ностальгия по былым временам... Советский Союз!»
Российская команда набрала 169,528 балла. В составе сборной России выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
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