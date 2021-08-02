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Плющенко выступил с заявлением в поддержку американской гимнастки Байлз

09:33
Евгений Плющенко. Фото Instagram
Евгений Плющенко. Фото Instagram
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал четырехкратную чемпионку Игр американскую гимнастку Симону Байлз.

1 августа Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. До этого 24-летняя гимнастка снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, а также отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.

Симона Байлз в&nbsp;объятиях тренера Сесиль Лэнди.Байлз рассказала, почему снялась с соревнований на Олимпиаде: «Проблемы начались сразу после квалификации»

«Как спортсмен и олимпиец, конечно, я слежу за Играми в Токио, — написал Плющенко в Instagram. — Прежде всего, хочу поздравить российскую команду по гимнастике с грандиозной победой. Посмотрев женские соревнования, хотел бы сделать некторые замечания. Одна из самых невероятных спорстменок сборной США Симона Байлз снялась с многоборья и командных соревнований.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи после победы в командных соревнованиях мне нужно было выступать на индивидуальных через три дня. Как многие из вас знают, мне пришлось сняться по медицинским причинам. Возможно, это решение спасло меня от инвалидной коляски до конца жизни. Несмотря на весь негатив, что я получил, я до сих считаю, что принял верное решение.

Полагаю, что и у Симоны были веские прчины. Много лет она доказывала свою преданность гимнастике. Хочу выразить ей полную поддержку и пожелать ей крепкого здоровья и успехов в будущем".

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