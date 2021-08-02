Спортивная гимнастика, Олимпиада: время начала и где смотреть прямую трансляцию финалов в отдельных видах
08:45
2 августа в Токио (Япония) пройдут финалы в отдельных видах турнира по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 11.00 (мск).
В составе сборной России в отдельных видах выступят следующие спортсмены: Денис Аблязин (кольца и опорный прыжок), Никита Нагорный (опорный прыжок), Виктория Листунова и Ангелина Мельникова — вольные упражнения.
Следить за онлайн-трансляцией финалов в отдельных видах можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».
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