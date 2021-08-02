Байлз рассказала, почему снялась с соревнований на Олимпиаде: «Проблемы начались сразу после квалификации»

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала, что не собирается уходить из спорта, несмотря на снятие с большинства соревнований в Токио.

«Я не закончила. Просто мой разум и тело не синхронизированы. Не думаю, что вы понимаете, насколько это важно во время жесткой конкуренции. Мне не нужно объяснять, почему я ставлю свое здоровье на первое место. Физическое здоровье — это психическое здоровье.



Проблемы начались сразу после квалификации, на следующее же утро. Я уже сталкивалась с такими чувствами раньше. Это невесело», — написала Байлз в сторис с тренировки. Позже она их удалила.

Вчера, 1 августа, Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. До этого 24-летняя гимнастка снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, а также отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.