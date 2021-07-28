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Нагорный вышел на третье место в многоборье после четырех снарядов

15:09
Никита Нагорный. Фото Getty Images
Никита Нагорный. Фото Getty Images
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Россиянин Никита Нагорный вышел на третье место в многоборье в соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Многоборье

Смена 4

1. Сяо Жуотен (Китай) — 58,633 (14,700)

2. Сунь Вэй (Китай) — 58,432 (14,900)

3. Никита Нагорный (Россия) — 58,265 (14,900)

4. Даики Хасимото (Япония) — 58,232 (14,700)

7. Артур Далалоян (Россия) — 57,082 (14,466)

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Иван Шитик все материалы автора

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