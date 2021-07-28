Нагорный вышел на третье место в многоборье после четырех снарядов
15:09
Россиянин Никита Нагорный вышел на третье место в многоборье в соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Многоборье
Смена 4
1. Сяо Жуотен (Китай) — 58,633 (14,700)
2. Сунь Вэй (Китай) — 58,432 (14,900)
3. Никита Нагорный (Россия) — 58,265 (14,900)
4. Даики Хасимото (Япония) — 58,232 (14,700)
7. Артур Далалоян (Россия) — 57,082 (14,466)
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