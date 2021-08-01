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Гимнастка Мельникова — о финале Олимпиады: «День для меня прошел очень плохо»

14:45
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова огорчена своим выступлением в финале Олимпиады в Токио.

В опорном прыжке спортсменка заняла 5-е место, на брусьях — восьмое. На втором снаряде девушка в середине выступления упала.

«День для меня прошел очень плохо. Не могу объяснить, из-за чего... Тело было готово, возможно, всему виной эмоциональный спад. Довольна, что пыталась исполнить сложный опорный прыжок, и он у меня более-менее нормально получился. В брусьях не удалось начало. Уже второй элемент пошел как-то не так, ошибка странная. Естественно, дальше все также не задалось», — цитирует Мельникову Telegram-канал ОКР.

Ранее гимнастка стала обладательницей золотой медали в командном многоборье и бронзовой награды — в личном.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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