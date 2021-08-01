Российская гимнастка Анастасия Ильянкова поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали Олимпиады в Токио на брусьях.

«Очень счастлива, вот что могу сейчас сказать. Если бы перед Играми знала, что завоюю «серебро», была бы довольна. Для меня оно на вес золотой медали.



Больше всего сложностей доставило ожидание. А «золото» девочек в команде, наоборот, мотивировало. Когда они вернулись с наградами, захотелось и себе такую, настроение сразу поднялось, появилось сильное желание чисто сделать свою программу. И мне это удалось», — цитирует Ильянкову ОКР.