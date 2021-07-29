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Допинг

Дурманов рассказал о побочных эффектах препарата, который принимает Байлз

21:44
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Бывший директор антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России Николай Дурманов рассказал о побочных эффектах препарата «Риталин», на который имеется терапевтическое исключение у американской гимнастки Симоны Байлз.

«Есть такая интересная болезнь, как СДВГ — синдром гиперактивности и дефицита внимания. Во многих странах, в том числе и у нас, ее не признают, хотя дискуссии на эту тему ведутся уже лет 50, если не больше. Но суть не в этом. Важно, что у препарата «Риталин» огромный рынок. Его активно используют офисные люди, студенты, если нужно подстегнуть себя, когда заканчиваются силы. В спорте он категорически запрещен, поскольку является ближайшим родственником метамфетаминов. Список побочных эффектов занимает несколько страниц, и там, в частности, указывается такая вещь, как «синдром отмены», который возникает, если человек по каким-то причинам перестает принимать таблетки. Выражается он в том, что у человека резко падает концентрация, пропадает желание что-либо делать, например соревноваться, и возникает прочая неприятная побочка, вплоть до депрессии и суицидальных моментов», — сказал Дурманов RT.

Ранее Байлз отказалась от участия в командном многоборье на Олимпиаде в Токио под предлогом нежелания получить травму.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/890194-durmanov-bailz-ritalin

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Иван Шитик все материалы автора

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