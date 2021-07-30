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Американский политик обвинила Симону Байлз в трусости

07:49
Симона Байлз. Фото Instagram
Симона Байлз. Фото Instagram
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Известный в США блогер и политический деятель Кэндис Оуэнс резко раскритиковала лидера американской сборной по спортивной гимнастике Симону Байлз за отказ от выступления в личном многоборье на Олимпиаде-2020.

Симона Байлз.Байлз отказалась от участия в многоборье, чтобы сосредоточиться на своем здоровье

Четырехкратная олимпийская чемпионка снялась с соревнований из-за ментальных проблем — при том что раньше она мужественно выступала с переломами, с камнями в почках и после домогательств со стороны физиотерапевта сборной. Некоторые болельщики писали в соцсетях, что решение Байлз в Токио демонстрирует ее силу, а не слабость. Но Оуэнс категорически не согласна с такой точкой зрения.

— Это все равно что сказать, что солдаты, убегающие с поля боя, отважны. Трусость — это не смелость, слабость — это не сила. Великие спортсмены так не поступают, — написала Оуэнс в соцсетях.

Согласно неофициальной информации, Байлз сейчас испытывает не физические, а психические проблемы. У спортсменки давно диагностирован синдром дефицита внимания и есть терапевтическое исключение на препараты, нейтрализующее болезненное состояние. Но в Японии эти лекарства запрещены.

Кэндис Оуэнс известна как сторонница Дональда Трампа и критик движения Black Lives Matter.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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