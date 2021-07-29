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Гимнастка Мельникова заявила, что Уразову можно считать героиней

18:06
Владислава Уразова. Фото Reuters
Владислава Уразова. Фото Reuters
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала выступление спортсменки своей команды Владиславы Уразовой, назвав ее героиней.

«Я считаю Владу героиней, потому что она прошла многоборье без падения, она молодец, она выдержала, это ее первые Олимпийские игры, и все еще впереди. Она просто сильно проигрывает в сложности на вольных, но она тоже сделала свой максимум, она боролась, старалась. Я восхищаюсь девочками, они героини, борются очень сильно. Конечно, я вижу, как они переживают, мы стараемся их с Лилей (Ахаимовой — Прим. «СЭ») успокаивать, веселить, смешить, чтобы как-то разбавить обстановку», — цитирует Мельникову ТАСС.

Мельникова набрала 57,199 балла и завоевала бронзовую медаль. Первое место заняла американка Суниса Ли (57,433). Уразова стала четвертой (56,966).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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